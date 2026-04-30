Yıllardır madencilerin "değersiz" diyerek kenara ittiği, altına benzerliğiyle insanları kandırdığı için adı "Ahmak Altını"na çıkan kaya parçası, aslında dünyanın yeni hazinesini saklıyormuş.

Bilim insanları pirit mineralini mercek altına aldı ve içinde modern teknolojinin kalbi olan lityum buldu. Bu keşif, enerji dünyasında taşları yerinden oynatabilir.

Batı Virginia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 380 milyon yıllık kaya örneklerini incelerken şok edici bir gerçeğe rastladı.

Genellikle demir ve kükürtten oluşan piritin içinde lityum bulunması, bilim dünyasında "imkansıza yakın" görülüyordu.

Teknolojinin yakıtı: Akıllı telefonlardan elektrikli arabalara kadar her şeye güç veren lityum, artık "çöp" gözüyle bakılan maden atıklarından elde edilebilir.

Maden atıkları hazineye dönüşüyor: Yeni maden sahaları açmak yerine, eski madenlerin kenara atılmış pirit yığınları lityum kaynağına dönüşebilir.

1840'tan beri kandırıyor

1840'larbaki Kaliforniya altın hücumu sırasında maden arayıcılarını hüsrana uğratan bu mineral, şimdi gerçek bir kahramana dönüşmek üzere.

Uzmanlar, lityum ve piritin nasıl bir araya geldiğini hala çözebilmiş değil; ancak bu "tesadüfi" keşif, enerji krizini bitirecek anahtar olabilir.