Sivas Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nde geçtiğimiz pazartesi gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, 19 yaşındaki A.I.’nın ailesiyle eğitim nedeniyle sorun yaşadığı öne sürüldü. Üniversite sınavına hazırlanmak isteyen genç kızın ailesi tarafından baskı ve şiddete maruz kaldığı belirtildi.

AİLESİNDEN DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

A.I.’nın bir süre önce Alanya’ya giderek güvenlik güçlerine başvurduğu ve ailesi hakkında şikayetçi olduğu, daha sonra yeniden Sivas’a döndüğü iddia edildi. Genç kızın, güvenliği gerekçesiyle dayısının evinde kaldığı öğrenildi.

DARBEDİP ZORLA EVDEN ÇIKARDILAR

Olay gecesi, genç kızın annesi tarafından eve alınan baba ve amca, A.I.’yı bulunduğu evde darbetti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, genç kızın bağırmasını engellemek amacıyla ağzı kapatıldı ve zorla evden çıkarıldı.

Olay anına ait olduğu belirtilen görüntülerde, A.I.’nın evden çıkarılarak zorla bir araca bindirildiği ve aracın olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Mahalle sakinleri, gece saatlerinde yaşanan olay nedeniyle panik yaşandığını ifade etti.

Bizim Sivas'ın haberine göre görgü tanıkları, genç kızın darbedilerek zorla araca bindirildiğini belirtirken, nereye götürüldüğüne ilişkin bilgi bulunmadığı kaydedildi. Olayın ardından genç kızın durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor.