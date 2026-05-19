Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kent merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Minarecik Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında devriye görevini yürüten ve çevre gözetleme kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli bir şahsı takibe aldı.
Yapılan kimlik ve GBT sorgulamasında, şüphelinin "Cinsel istismar" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir süredir firari olarak aranan Tarık B. olduğu tespit edildi. Polisin kendisini takip ettiğini fark eden hükümlü, kaçarak yakındaki bir iş merkezine girdi. İş merkezinin üst katlarına doğru kaçan Tarık B., çatıda saklanmaya çalışırken asayiş ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan firari hükümlü Tarık B., işlemlerinin tamamlanması ve cezaevine teslim edilmek üzere adliyeye sevk edildi.