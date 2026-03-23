Kuzey Yorkshire’daki bölgesinde arkeolojik kazılarda, Britanya tarihinin en büyük Demir Çağı hazinesi keşfedilerek antik döneme dair tüm bilinenleri yerinden oynattı. Stanwick’teki kraliyet yerleşimi yakınlarında bulunan yaklaşık 950 parçalık metal eser koleksiyonu, Roma öncesi Britanya’daki zenginlik ve güç dengelerini yeniden tanımlıyor.

MÖ 100 ile MS 70 yıllarına tarihlenen bu devasa buluntu; süslü at koşum takımları, savaş arabası parçaları ve Britanya’da daha önce hiç rastlanmayan dört tekerlekli vagon kalıntılarıyla o dönemin teknolojik sınırlarını gözler önüne seriyor.

Antiquity dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, hazinenin içinde yer alan nadir balık kabartmalı kazanlar ve gümüş parçaları, bölgedeki seçkin sınıfa ait ritüelistik bir defin veya sembolik bir törene işaret ediyor.

Uzmanlar, bu değerli eşyaların rastgele bırakılmış birer çöp değil, aksine bilinçli bir şekilde yerleştirilmiş devasa servet yığınları olduğunu belirtiyor. Gizemini koruyan bu keşif, özellikle Roma egemenliği öncesinde bölgeye hükmeden ünlü Kraliçe Cartimandua ve Brigantes kabilesinin ihtişamlı dünyasına ışık tutarken, arkeologlar kazıların "değişimin eşiğindeki bir uygarlığı" yansıttığını vurguluyor.