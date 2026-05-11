Havacılık sektöründeki yakıt belirsizlikleri ve artan maliyetler, tatilcileri Avrupa'nın konforlu demiryolu ağına yönlendiriyor. Bu yazın en büyük müjdesi ise demiryolu tutkunları için geldi: Prag ve Kopenhag arasında doğrudan tren seferleri resmen başladı.

1 Mayıs itibarıyla hizmete giren yeni hat, Avrupa’nın en popüler iki kültür başkentini birbirine bağlıyor. Yolcular, bilet başına 53 sterlinden (yaklaşık 2.200 TL) başlayan cazip fiyatlarla bu benzersiz rotanın tadını çıkarabilecekler.

Avrupa Komisyonu tarafından sınır ötesi demiryolu ulaşımını geliştirmek amacıyla desteklenen bu proje, kıta genelinde planlanan 10 stratejik hattan biri olma özelliğini taşıyor.

Önemli duraklarda da duruyor

Prag’ın tarihi ana istasyonu Hlavní Nádraží’den hareket eden trenler, sadece iki şehri birbirine bağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Almanya'nın en önemli duraklarına da uğruyor. Yolcular dilerse şu şehirlerde mola verebiliyor:

Dresden

Berlin

Hamburg

Sefer Bilgileri:

Prag’dan sabah 06.30’da kalkan tren, akşam 19.38’de Kopenhag’a varıyor.

Yoğun talep nedeniyle yaz dönemi boyunca saat 16.30’da hareket eden ek bir sefer daha düzenlenecek.

Toplam yolculuk yaklaşık 13 saat sürse de, Avrupa’nın kalbinden geçen manzaralar bu süreyi eşsiz bir deneyime dönüştürüyor.

Çek Demiryolları (ČD) tarafından işletilen son teknoloji ComfortJet trenleri, yolculuğu bir ulaşım aracından ziyade bir keyfe dönüştürmeyi hedefliyor. Trende sunulan olanaklar ise göz dolduruyor:

Gurme restoranlar: Yolculuk boyunca lezzetli yemekler.

Çocuk sineması: Aileler için düşünülmüş özel eğlence alanı.

Konfor ve teknoloji: Ücretsiz Wi-Fi, gelişmiş eğlence sistemleri, klima ve sessiz vagon seçenekleri.

Bisiklet dostu: Bisikletiyle seyahat etmek isteyenler için özel saklama alanları.

Demiryolu devrimi Prag-Kopenhag hattıyla sınırlı kalmayacak. Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle, seyahat severleri heyecanlandıracak bir sonraki büyük rota yolda. Aralık 2026 itibarıyla Münih - Milano - Roma hattının devreye girmesi bekleniyor.