Endonezya ekonomisi, küresel finans piyasalarında artan belirsizliklerin etkisiyle ciddi bir kur baskısı altında kaldı. Xinhua kaynaklı verilere göre Endonezya Rupisi, salı sabahı ABD doları karşısında 17.500 seviyesine kadar gerileyerek tarihinin en düşük değerini gördü. Yerel basında bu sert düşüş “paranın ölümü” ifadesiyle değerlendirilirken, ekonomik kırılganlığa dikkat çekildi.

PARA BİRİMİNDEKİ SERT DÜŞÜŞ PİYASALARI SARSIYOR

Rupideki hızlı değer kaybı, özellikle dışa bağımlı sektörlerde ciddi endişe yarattı. Dövizle borçlanan şirketler ve ithalata dayalı üretim yapan firmalar, maliyetlerin hızla yükselmesi nedeniyle zor bir döneme girdi. Uzmanlar, kurdaki bu hareketliliğin zincirleme etkiyle piyasalara yayılabileceğini belirtiyor.

ENFLASYON VE İTHALAT KRİZİ RİSKİ BÜYÜYOR

Ekonomistler, yerel para birimindeki bu sert düşüşün tüketici fiyatlarına doğrudan yansıyacağını ve ülkede yeni bir enflasyon dalgasını tetikleyebileceğini öngörüyor. Özellikle enerji, hammadde ve tüketim ürünlerinde ithalata bağımlılık, fiyat artışlarının hızlanmasına neden olabilir.

KUR FARKI DİKKAT ÇEKEN HESAPLAMALARA YOL AÇTI

Rupideki değer kaybı, Türk lirası ile yapılan karşılaştırmalarda da çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Güncel kur oranları baz alındığında (1 TL yaklaşık 385 Rupi), yaklaşık 2.600 TL’ye sahip bir kişinin parasını Endonezya Rupisine çevirmesi durumunda 1.000.000 Rupi seviyesine ulaşabildiği hesaplanıyor.

Piyasalardaki dalgalanmanın ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, yatırımcılar ve şirketler gelişmeleri yakından takip ediyor. .