Dalgıçlar ve arkeologlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, göl tabanında gemi gövdesine rastlanmazken, taşınan malların paketleme ve nakliye düzenini koruyacak şekilde bir arada bulunduğu saptandı. Indian Defence Review tarafından aktarılan bilgilere göre, yüzlerce parçadan oluşan bu "gemisiz hazine", erken Roma dönemindeki lojistik ağların karmaşıklığını ortaya koyuyor.

AKDENİZ'E KADAR UZANAN TİCARET YOLU

Keşfedilen kargonun büyük bir bölümünü sağlam durumdaki seramik sofra takımları oluşturuyor. İsviçre Yaylaları bölgesinde üretilmiş yüzlerce tabak, fincan ve kasenin yanı sıra, İspanya'dan ithal edilen zeytinyağlarını taşıyan amforalar da envantere kaydedildi. Uzmanlar, bu çeşitliliğin Neuchâtel Gölü’nün sadece yerel bir rota olmadığını, Akdeniz’e kadar uzanan uluslararası ticaret yollarının stratejik bir parçası olduğunu kanıtladığını belirtti.

KARA VE SU ULAŞIMININ KESİŞİM NOKTASI

Kazı alanında ticari malların ötesinde, Roma dönemine ait günlük yaşam nesneleri ve ulaşım araçlarına dair kritik parçalar da bulundu. Arkeologlar, bölgede benzeri olmayan iyi korunmuş tekerlekler, koşum takımları ve araba parçaları keşfetti. Bu buluntular, kargonun göl üzerinden taşındıktan sonra aynı düzenle karayolu üzerinden yolculuğuna devam ettiğini, yani kesintisiz bir çoklu ulaşım sisteminin varlığını gösteriyor.

Buluntular arasında yer alan ve resmi açıklamalarda mızrak ile kılıç olarak tanımlanan silahlar, ticaret gemisinin seyir güvenliğine dair yeni veriler sundu. Uzmanlar, sivil ticaret gemisinin askeri bir refakatçi eşliğinde hareket etmiş olabileceğini, bunun da Roma döneminde göl seyrüseferinin sanılandan daha organize ve korunaklı olduğunu düşündürdüğünü ifade etti.

RESTORASYON SÜRECİ BAŞLATILDI

Neuchâtel yetkilileri, eserlerin mükemmel durumda olmasına rağmen göl tabanındaki erozyon, gezi teknelerinin demirleme faaliyetleri ve tarihi eser kaçakçılığı riskleri nedeniyle acil koruma kararı aldı. Buluntular, su altında bırakılmak yerine belgelendikten sonra seçici olarak yüzeye çıkarıldı. Her bir parçanın sergilenebilir hale gelmesi için uzmanlar tarafından kapsamlı bir restorasyon ve konservasyon sürecine alındığı bildirildi.