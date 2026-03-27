Astroloji uzmanları, Nisan 2026 itibarıyla gökyüzündeki ateş ve hava enerjilerinin uyumlu bir dizilime gireceğini ve bu durumun Yay ile Kova burçları için "altın nehir" olarak adlandırılan 10 yıllık bir bolluk ve şans dönemini başlatacağını öngörüyor. Bu evrenin, geçmiş yılların zorluklarını telafi edeceği ve her 2 burcun da hayatında köklü değişimler yaratacağı ifade ediliyor.

Yay Burcu

Yönetici gezegeni Jüpiter'in destekleyici bir konuma geçmesiyle Yay burçlarının, son yıllardaki yön bulma zorluklarını geride bırakacağı tahmin ediliyor.

Beklenen finansal akışın sıradan ve rutin işlerden ziyade; seyahatler, yenilikçi fikirler ve uluslararası bağlantılar üzerinden gerçekleşeceği belirtiliyor. Yurt dışı yatırımları veya dijital (çevrimiçi) projeler başlatmak için en uygun zamanın nisan ayı olduğu vurgulanıyor.

Astrologlar, önümüzdeki 10 yılın Yay burçları için "yokluk korkusunun" sonu olacağını ve elde edilecek finansal istikrarın, onlara en sevdikleri şeyi (özgürlüğü) geri vereceğini iddia ediyor.

Kova Burcu

Her 250 yılda bir gerçekleşen Plüton'un Kova burcuna yerleşme sürecinin tamamlanması, Kovaları bu zodyak döngüsünün "baş kahramanları" konumuna taşıyor.

Kova burçlarının geçmişte tuhaf veya marjinal bulunan fikirlerinin nisan ayından itibaren ana akım haline gelip değer kazanacağı öngörülüyor. Parasal kazancın özellikle blockchain (blokzincir), yapay zeka ve topluluk projeleri gibi inovatif alanlardan geleceği ifade ediliyor.

Ailevi sorunlar, otorite figürleriyle yaşanan gerilimler ve çevresel yanlış anlamalar gibi geçmişten gelen yüklerin bu dönemde ortadan kalkacağı belirtiliyor.

Astroloji yorumlarına göre, bu bolluk dönemi sadece geleceği değil geçmişi de "temizleyecek". Nisan 2026'nın getireceği "karmik uzlaşma" sayesinde, Yay ve Kova burçlarının geçmişten kalan borçlar, hukuki anlaşmazlıklar (davalar) veya eski sorunları beklenmedik bir kolaylıkla ve zekice hamlelerle lehlerine çözebilecekleri ileri sürülüyor.