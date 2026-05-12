Sosyal medya fenomeni Alice Rosenblum, kendisine yaklaşık 2 milyon dolar bağış yapan en sadık takipçisiyle ilk kez yüz yüze görüştü. Ancak buluşma, kısa sürede gerginliğe dönüştü.

İddiaya göre uzun süredir fenomeni maddi olarak destekleyen takipçi, görüşme sırasında Rosenblum’un fiziksel görünümüyle ilgili ifadeler kullandı.

'DAHA ŞİŞMAN GÖZÜKÜYORSUN'

Takipçinin, “Gerçek hayatta çok daha şişman görünüyorsun” şeklinde yorum yaptığı ve bu sözlerin ortamı gerdiği öne sürüldü.

Yaşanan sözlü tartışmanın ardından ortamın daha da gerginleştiği belirtildi.

GÜVENLİK ARAYA GİRDİ

İddiaya göre takipçi, tartışma sırasında Rosenblum’a fiziksel temasta bulunmaya çalıştı. Bunun üzerine fenomenin tepki göstererek geri çekildiği ve çevresindekilerden yardım istediği aktarıldı.

Rosenblum’un, “Benden uzak dur, polisi arıyorum” dediği ifade edildi.

Olayın büyümesi üzerine mekân güvenliği devreye girerek şahsı alandan uzaklaştırdı.

Yaşanan olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, fenomen-takipçi ilişkileri ve dijital platformlardaki bağış sistemleri yeniden tartışma konusu oldu.