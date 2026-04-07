İskoçya’nın batı kıyılarında yer alan ve "At Adası" olarak bilinen Eilean a' Chapuill adası, taşınmaz mülk piyasasında nadir görülen bir bedelle, 50 bin sterlin yaklaşık 2 milyon 950 bin lira başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Yaklaşık altı dönümlük bir yüz ölçümüne sahip olan ada, Kilmory Plajı açıklarındaki konumuyla dikkat çekiyor.

Satışa ilişkin hazırlanan resmi ilanda öne çıkan detaylar şunlardır:

Ada; Jura ve Islay adalarını kapsayan, kesintisiz 360 derecelik bir panoramik görüş açısına sahiptir. Coğrafi olarak Crinan, Cairnbaan ve Tayvallich gibi yerleşim merkezlerine yakın bir noktada konumlanmaktadır. Mülkiyet sınırları içerisinde, deniz ulaşımı için kullanılan bir kayıkhane de mevcuttur.

GÜVENLİK UYARISI YAPILDI

Emlak acentesi tarafından yayımlanan bilgilendirme metninde, adaya ulaşımın beraberinde getirdiği fiziksel risklere yönelik kapsamlı bir uyarı yer alıyor. Bölgedeki gelgit olaylarının ani ve hızlı değişim göstermesi sebebiyle, adaya erişimin ciddi bir sağlık ve güvenlik tehlikesi teşkil ettiği belirtildi.

SADECE TEKNELERLE ULAŞIM SAĞLANIYOR

Adaya erişim, deniz seviyesinin çekildiği dönemlerde yürüyerek mümkün olabilirken, diğer zaman dilimlerinde yalnızca teknelerle sağlanabiliyor. Satış şartnamesinde, potansiyel alıcıların ve ziyaretçilerin adaya yapacakları intikallerde tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğu vurgulandı.