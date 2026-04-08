İstanbul’da CHP’li Üsküdar Belediyesi’ne dün operasyon düzenlendi. İstanbul ve Yalova’da 30 farklı adreste eş zamanlı arama yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent A. Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, şirket çalışanı ve bazı müteahhitler dahil 20 kişi gözaltına alındı.

O PARALAR KİMİN?

Üsküdar Belediyesi binası girişine sabah 06.30’da polis barikatı kuruldu. Savcılık açıklamasında operasyonun yapı ve iskan ruhsatı usulsüzlükleri gerekçesi ile yapıldığı ifade edildi.

Operasyon sonrası balya balya para görüntüleri servis edildi. Bunun ‘rüşvet parası’ olduğu öne sürüldü. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, paraların belediyeyle ilgisinin bulunmadığını, “operasyonun algı amacı taşıdığı”nı söyledi. Paranın sahibi ise evi aranan Burçin Çevik’in nişanlısı Zeki Kulaç çıktı. Kulaç’ın sahibi olduğu kafeyi devrettiği, parayı nakit aldığı açıklandı. Avukat Özgür Emrah Cerrahoğlu, devir protokolü ve banka dekontunu da paylaştı. Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonda TRT, ‘para dolu kasaların ele geçirildiği anları paylaşmış’, bunların ‘arşiv’ olduğu operasyona ait olmadığı ortaya çıkmıştı.

Baransu’yu hatırlattı’

FETÖ’cü Mehmet Baransu, 2010’da savcılığa ‘bavul dolusu belge’ teslim etmiş, Balyoz kumpas davasının başlamasına neden olmuştu.