İngiltere'nin Sussex kıyılarında bulunan ve yaklaşık yirmi yıldır halka kapalı olan tarihi Newhaven West Beach, yeniden halka açılacak. Fransız şirketine ait olduğu için tartışmalara konu olan plajın kaderini, parlamentoya sunulan yeni bir yasa tasarısı belirleyecek.

2008’den bu yana "tehlikeli" denilerek kapatılmıştı

Mülkiyeti Fransız firması Newhaven Port and Properties'e ait olan kumsal plaj, 2008 yılında "güvenlik gerekçeleri" ve "tehlikeli olduğu" iddiasıyla ziyarete kapatılmıştı, ancak bölge halkı ve siyasetçiler, bu yasağın bir topluluğun kimliğini elinden aldığını savunuyor.

Parlamentonun gündemindeki "Batı Sahili Yasa Tasarısı", plajın sadece halka açılmasını değil, aynı zamanda bölgeye güvenli kamu yürüyüş yolları inşa edilmesini de zorunlu kılıyor.

"Bu sadece bir kum şeridi değil, kimliğimiz"

Yerel Liberal Demokrat Milletvekili James MacCleary, konunun Newhaven halkı için duygusal önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"West Beach sadece bir kum şeridi değil; Newhaven'ın tarihinin ve toplumsal yaşamının bir parçasıdır. Benim ailem de dahil olmak üzere yerel halk, 17 yıldır anılar biriktirdiği bu alandan mahrum bırakıldı. Güvenlik ve liman operasyonları önemlidir, ancak bunlar halkın bir kamu hizmet alanından sonsuza dek dışlanması için bahane olamaz."

Plajın yeniden açılma ihtimali, kasabayı eski popüler sahil beldesi günlerine döndürmek için başlatılan büyük yenileme projeleriyle aynı zamana denk geliyor. İşte Newhaven’daki değişimden satır başları:

Tarihi kale yenilendi: Newhaven Kalesi, 7,5 milyon sterlinlik yatırımla kaçış odası ve macera oyun alanlarıyla yeniden kapılarını açtı.

Sosyal alanlar yolda: Sahil şeridine su parkı, çocuk oyun alanları, yeni restoranlar ve bir açık hava spor salonu yapılması planlanıyor.

Fransa kapısı: Mevcut feribot limanı sayesinde Newhaven, Fransa'daki Dieppe şehrine sadece 4 saatlik mesafede stratejik bir noktada bulunuyor.

İngiltere’nin en büyük su parkının 2012 yılında Newhaven’da açılması planlanmış ancak bu dev proje son anda iptal edilmişti. Şimdi ise West Beach’in açılmasıyla kasabanın turizmde "altın çağını" yaşaması bekleniyor.