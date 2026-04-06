Mehmet Günsür, uzun yıllardır gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğiyle ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan oyuncu, ilişkilerinde nasıl bir denge kurduklarını anlattı.

''EVLİLİĞİMİZİN SIRRI TAKIM OLMAK''

Evliliklerini “takım olmak” olarak tanımlayan Günsür, yıllar içinde büyüyen aile yapısına dikkat çekti:

"Bu yıl evliliğimizin 20. yılına girdik. Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Her gün yeniden evlenebilirim; evliliğin en güzel tarafı, gerçekten bir takım olabilmek. Önce iki kişiydik, şimdi beş kişiyiz; artık resmen bir çeteyiz, bir kabileyiz. Bazen bir yere girerken kendimizi Peaky Blinders dizisindeki gibi ağır çekimde yürüyormuşuz gibi hayal ediyorum."





TARTIŞMALARINI YABANCI DİL İLE YAPIYORLAR

İkili arasında yaşanan anlaşmazlıklarda yabancı bir dil kullanmayı tercih ettiklerini belirten Günsür, bu yöntemin bir süre sonra işe yaramadığını ifade etti.

"İkimize de ait olmayan bir dilde, İngilizce tartışalım diyorduk. Ama çocuklar büyüyüp İngilizceyi anlamaya başlayınca bu yöntem işe yaramadı. Zaten artık hiç tartışmıyoruz; dolayısıyla tartışmanın dili de kalmadı."





''HİÇ KISKANÇ DEĞİLİM''

Kıskançlık konusuna da değinen oyuncu, bu duygunun çoğu zaman gereksiz olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Günsür, ilişkilerde asıl önemli olanın güven olduğunu vurguladı:

"Ben hiç kıskanç biri değilim. Geçmişte bunun yüzünden bazı sorunlar yaşadım çünkü eski sevgililerim arasında çok kıskanç olanlar vardı ve ben onların bu problemlerini çekmek zorunda kaldım. Bana göre kıskançlık, ortada olmayan bir şey için geliştirilen bir duygu. Bu yüzden çoğu zaman gereksiz buluyorum."





Mehmet Günsür, 2006 yılında İtalya yönetmen Katerina Mongio ile evlendi. 56 yaşındaki kadın yönetmen ile aralarında 5 yaş fark bulunuyor. Çiftin 3 çocuğu bulunuyor. Cloe, Maya ve Ali adındaki çocuklarıyla sık sık tatil fotoğraflarıyla gündeme geliyorlar.