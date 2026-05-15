Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşanan son anlar izleyicileri ekran başına kilitledi. 200 bin TL değerindeki soruya ulaşan yarışmacı, “şirket” kelimesinin eş anlamını uzun süre düşündü ancak doğru cevaba emin olamayınca yarışmadan çekilme kararı aldı.

200 BİN TL'LİK ŞİRKET SORUSU YARIŞMACIYI ZORLADI

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde, yarışmacıya 200 bin TL’lik kritik soru yöneltildi. Soruda “Şirket kelimesiyle eş anlamlı olan hangisidir?” ifadesi yer aldı.





RİSK ALMAK İSTEMEDİ

Zor soruyla karşı karşıya kalan yarışmacı, uzun süre düşünmesine rağmen doğru cevaba emin olamadı. Risk almak istemeyen yarışmacı, büyük ödül ihtimaline rağmen yarışmadan çekilme kararı aldı.

Yaşanan anlar stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. İzleyiciler, sorunun zorluğu ve yarışmacının verdiği kararı tartıştı.