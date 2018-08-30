ABD’de ilginç olay… Yardım kampanyasını cebe indiren çifte evsiz adamdan dava

ABD'de bir evsiz, kendi adına topladıkları yaklaşık 400 bin doları lüks tatillerde harcadıkları iddia edilen çifte dava açtı.

Johnny Bobbitt adlı evsiz gazi, geçen yıl arabasının benzini bittiği için yolda kalan Kate McClure’a cebindeki son 20 dolarla benzin almış, ardından McClure ve erkek arkadaşı Mark D’Amico, evsiz Bobbitt için yardım kampanyası başlatmıştı. Johnny Bobbitt “dolandırıcılık ve komplo” suçlamalarıyla çifti Salı günü Philadelphia eyaletinde mahkemeye verdi.

35 yaşındaki Bobbitt’in avukatları, çifti “başka türlü karşılayamayacakları yaşam tarzına kaynak oluşturmak için” internette Bobbitt adına yardım kampanyası başlatmakla suçluyor. Bobbitt basına yaptığı açıklamada 28 yaşındaki McClure ile 39 yaşındaki sevgilisi D’Amico’nun parayla Las Vegas ve Florida’da tatil yaptığını ve BMW marka bir otomobil satın aldıklarını söylemişti. Yerel medya D’Amico’nu marangoz olduğunu, McClure’un ise New Jersey Ulaştırma Departmanında resepsiyon görevlisi olarak çalıştığını yazdı. Dava Perşembe günü görülecek.

Hedefi 10 bin dolar toplamaktı

McClure’un hedefi, Bobbitt’e iyiliğine karşılık olarak 10 bin dolar toplamaktı. Ancak hikaye, Washington Post dahil ulusal gazetelerde haber olup tüm ülkeye yayılınca kampanyaya ilgi arttı. İnternet üzerinden başlatılan kampanyada, 14 binden fazla kişiden yaklaşık 400 bin dolar yardım toplandı.