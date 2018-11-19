ABD’deki korkunç yangın Kim Kardashian’ı teğet geçti: Parayla itfaiye tutmuştu

Tarihinin en korkunç yangın felaketlerinden birini yaşayan ABD'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor... Yangın söndürülürken yetkililer en az 71 kişinin hayatını kaybettiğini ve binden fazla kişinin de kayıp olduğunu duyurdu. Çekilen drone görüntülerinde ise geçen hafta özel bir itfaiye ekibi tutan Kim Kardashian'ın evinin yanmaktan birkaç metre ile kurtulduğu ortaya çıktı.

ABD’nin California eyaleti neredeyse bir hafta süren korkunç yangının yaralarını sarmaya çalışıyor… Eyaletin özellikle kuzeyini küle çeviren yangınlarda şu ana kadar en az 71 kişinin cesedine ulaşılırken binden fazla kişinin de halen kayıp olduğu bildirildi. Günlerdir süren ve henüz yüzde 55’i kontrol altına alınabilen yangın, 87 kişinin hayatını kaybettiği 1910’daki Northern Rockies ve 1918’de 450 kişinin hayatını kaybettiği Minnesota yangınlarından sonra ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

ABD Başkanı Donald Trump da önceki gün bölgeyi ziyaret ederek bilgi aldı. Yangının söndürülmesiyle birlikte arama kurtarma çalışmaları devam ederken çekilen görüntülerde bir detay dikkat çekti… Geçen hafta yangın devam ederken, para vererek özel bir itfaiye ekibi kuran Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin evlerinin fotoğrafları ortaya çıktı. Yangının ulaşmaması için bir hendek kazan paralı itfaiye ekibi gerçekten de Kardashian ve West’in evini kurtarmayı başardı. Fotoğraflarda çiftin en az 60 milyon dolar değerindeki Hidden Hills’teki malikanenin ve bahçesinin sağlam olduğu görülüyor. Fakat evin çitlerinin sadece birkaç metre ötesindeki toprak ve arazi küle dönmüş vaziyette.

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Kardashian’ın komşuları, özel itfaiye tutan manken ve tasarımcının bu çabasından dolayı çok mutlu olduklarını duyurdu. İsmini açıklamak istemeyen bazı komşular, “Kardashianlar olmasaydı ve o hendekler kazılmasaydı bütün mahalle yanacaktı. Kardashian böylelikle sadece kendini evini değil bütün mahalleyi kurtardı” dedi.

California’nın özellikle kuzey bölümünü etkisi altına alan yangınlarda aralarında Gerald Butler, Miley Cyrus ve Robin Thicke gibi ünlü isimlerin evleri kül olmuştu.