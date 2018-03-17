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ABD’li senatörlerden Trump’a S-400 mektubu

ABD’de bir grup senatör, Dışişleri Bakanlığına hitaben yayınladıkları mektupla Rusya’nın bazı ülkelere S-400 füze savunma sistemi satışıyla ilgili bilgi talep etti.

android-time 09:43 17 Mart 2018
Haberler Dünya
ABD’li senatörlerden Trump’a S-400 mektubu
ABD’de bir grup senatör, Dışişleri Bakanlığına hitaben yayınladıkları mektupla Rusya’nın bazı ülkelere S-400 füze savunma sistemi satışıyla ilgili bilgi talep etti.

Senatörler, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar ülkelerine satışıyla ilgili Trump yönetiminden ayrıntılı bilgi talep etti.

ABD’li senatörlerin imzasını taşıyan mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığından Rusya’nın Çin, Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar’a S-400 füze savunma sistemlerinin satışının sonlandırılması ve engel olmak için gösterilen diplomatik çabalarla ilgili geniş kapsamlı bilgi istendiği belirtildi.

Senatörlerin S-400 füze sistemlerinin yabancı ülkelere satışının yasaklanması için siyasi baskının artırılması yönünde talepte bulundukları vurgulandı. (İHA)

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Son güncelleme: android-time 09:4617.03.2018
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