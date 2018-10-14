Avrupa Komisyonu Başkanı adayından Türkiye karşıtı sözler

Önümüzdeki yıl Jean-Claude Juncker'den boşalacak olan Avrupa Komisyonu Başkanlığı'na aday olan Alman politikacı Manfred Weber, "Göreve seçilirse, Türkiye'ye kapıları tamamen kapatacağını" açıkladı.

Avrupa Birliği’nin yürütme organı Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük grup olan Hıristiyan demokrat Avrupa Halk Partisi’nin lideri Manfred Weber, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu. Türkiye ile sıcak ilişkiye sahip olan Juncker’in yerine aday olan Weber, “Türkiye, hiçbir zaman AB’ye üye olamaz” dedi.

Hollanda’da yayımlanan De Telegraaf gazetesine konuşan Weber, Başkan seçilmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerine resmen son vereceğini söyledi. Weber, göreve başladıktan sonra, mümkün olan en kısa sürede Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunun üzerine bir “kırmızı çizgi çekmek istediğini” vurguladı.

Resmi olarak Türkiye’nin AB üyesi olup olmamasına sadece hükümetler ve devlet başkanları karar verebilirken Weber bu konuda, “Komisyona başkanlık edersem, Türkiye’nin AB’ye üye olamayacağını söylemek gibi bir görevim var” diye konuştu.