Erdoğan’ın açılışını yapacağı camiyle ilgili skandal karar | Son dakika haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretinde skandal bir karara imza atıldı. Erdoğan'ın bugün yapacağı Köln Merkez Camii’nin açılışına cemaatin ve diğer vatandaşların katılmasına izin verilmeyeceği açıklandı. Cami açılışında, sadece davetli olan 500 kişi yer alabilecek.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), cami çevresinde Erdoğan'ı görmek, açılışa katılmak ve onu dinlemek için gelecek yaklaşık 25 bin kişi için izin başvurusunda bulunmuştu.

Dün son dakikada bu iznin verilmeyeceği açıklandı. Köln Anakent Belediye Başkanı Henriette Reker, Emniyet Müdürü Uwe Jakob ile birlikte yaptığı açıklamada, “Açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetli olan misafirler tarafından yapılabilir. Bunun dışında DİTİB'in belirttiği gibi cami dışında kimsenin toplanmasına izin verilmeyecek” dedi.



TÜM SOKAKLARI TUTACAKLAR

Bu kararın güvenlik nedeniyle ve DİTİB'in başvurusundaki güvenlik boşlukları nedeniyle alındığı açıklandı. Vatandaşlara ‘gelmeyin’ çağrısının ise yine DİTİB tarafından yapılması kararlaştırıldı. Köln Polisi, ayrıca camiye giden tüm sokak başlarını tutarak gelenleri geri çevireceğini duyurdu.

Köln Emniyet Müdürü Uwe Jakob, geçtiğimiz yıllarda yaşanan Love Parade faciasından sonra kalabalık toplantılar için güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını belirtti.



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Jakob, “DİTİB bize iki kez plan sundu ancak tatmin edici bir güvenlik konsepti yoktu. Trafik akışı, yeterli güvenlik personeli, kaçış yolları ve sağlık hizmetleri ile ilgili eksiklikler vardı” diye konuştu. Jakob, insanlar ne şekilde gelirse gelsin cami yakınına alınmayacağını belirterek, “Türk televizyonu açılışı canlı yayınlayacak. Oradan isteyen herkes izleyebilir. Caminin yanına bile yaklaştırmayacağız” diye konuştu.

İKİNCİ YASAK EV SAHİBİNDEN

Köln'ün bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Başbakanı Armin Laschet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Wahn Şatosu'nda ağırlayacaktı.

Köln Üniversitesi'ne bilimsel amaçlı kiralanan Wahn Şatosu'nun ev sahibi, binada Erdoğan'ın ağırlanmasına karşı çıktı ve mahkemeye başvurdu. Şatonun işletmesini yapan Freiherr von Eltz ev idaresi bürosu, Köln İdare Mahkemesi'ne başvurdu ve ‘Şato'nun amacı dışında, siyasi bir lideri ağırlamak için kullanılamayacağı’ kararını çıkarttı. Bunun üzerine Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Erdoğan'ı Köln/Bonn Havaalanı'nın bir binasında ağırlama kararı aldı.