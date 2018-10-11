Havacılıkta rekor günü… 18 saat 25 dakika aralıksız uçacak!

Singapur Havayolları bugün havacılık tarihinde yeni bir rekora imza atacak. Singapur-New York arasında yapılacak 18 saat 25 dakika sürmesi planlanan uçuş, 'en uzun aktarmasız uçuş' unvanının sahibi olacak.

Singapur Havayolları’na ait Airbus A350-900ULR tipi uçak 18 saati aşan uçuş süresinde 15.288 kilometre yol alacak.

Changi Havalimanı’ndan kalkıp Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’na inecek olan uçakta, 67 business class ile 94 premium ekonomi sınıfı yolcu olacağı açıklandı.

Bugün gerçekleşecek uçuşta yer alacak havacılık uzmanı Geoffrey Thomas, “Bu hat iki büyük finansal merkez arasında. Bu uçuşu iş insanları ya da aktarmasız uçuşun rahatlığını yaşamak isteyenler tercih edecek” dedi.

Dünyanın en uzun süren diğer uçuşları ise şöyle: Houston – Sidney (17 saat 30 dakika), Perth -Londra ( 17 saat saat 20 dakika), Dallas/Fort Worth – Sidney (16 saat 50 dakika).