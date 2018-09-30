İdlib’de flaş gelişme… Muhalifler bölgeden ayrılıyor

AFP’nin haberinde, Suriye’nin kuzeyinde bulunan grupların ayrılmaya başladığı açıklandı. İki hafta önce Türkiye ile Rusya, İdlib’de silahsız bir tampon bölge oluşturulmasına karar kılmıştı. Bölgede bulunan grupların ne zaman ayrılacağına dair net bir açıklama yapılmazken bugün flaş bir gelişme yaşandı.
AFP’nin Suriye İnsan Hakları Gözlem Kuruluşu’na dayandırdığı haberde bölgeden bazı grupların ayrılmaya başladığı aktarıldı. Bugün Halep yakınlarında ağır silah, tank ve topların bölgeden çıkarıldığı ifade edildi. Ayrılan grubun adının Faylak el-Şam olduğu ifade edildi. Yaklaşık 8.500-10.000 destekçisi bulunan örgüt, “Askeri mühimmat olarak Suriye’deki en güçlü ikinci, insan gücü olarak en güçlü üçüncü grup” olarak biliniyor.
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