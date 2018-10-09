Kim’den Papa’ya şaşırtan davet

Kuzey Kore'nin son dönemde dünyaya açılma hamleleri yapan lideri Kim Jong-un'dan şaşırtıcı bir davet geldi... Son dönemde Pyongyang yönetimiyle yakınlaşan Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, açıklamalarda bulundu. Moon, Kuzey Kore liderinin Papa'yı Kuzey Kore'ye davet ettiğini ve gelecek ay davetini kendisinin ileteceğini söyledi.

Reuters haber ajansı, sıcak gelişme olarak aktardığı haberde Kuzey Kore’nin yeni atılımlar içinde olduğunu ortaya koydu… Son dönemde hem ABD hem de düşman/kardeş ülkesi Güney Kore ile yakınlaşan ve dünyaya açılma konusunda hevesli olduğunu gösteren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis’i Kuzey Kore’ye davet etmeyi planladığı ortaya çıktı.

Açıklamayı yapan kişi ise Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in… Moon sözcüsü Kim Eui-kyeon aracılığıyla yaptığı açıklamada gelecek hafta Avrupa’ya gideceğini ve orada Papa Francis ile bir araya geleceğini dile getirdi. Geçen ay Kuzey Kore ve Güney Kore arasında gerçekleşen zirve sırasında Kim’in Moon’a daveti iletmesini rica ettiği ifade edildi.