Koalisyondan Münbiç açıklaması: YPG Münbiç’in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean J. Ryan, ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabakata vardığı Münbiç yol haritasına ilişkin 'Münbiç'te çok az YPG'li var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Münbiç'in parçası olmayacak' ifadelerini kullandı.

Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasını değerlendirdi. Ryan, “(Anlaşma) Eğer kalıcı olursa, hayatlar kurtarabilirse ve yol açmış olabileceği insani felaketi önlerse, o durumda kesinlikle destekleriz” dedi.

Bağdat'tan video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Ryan, İdlib anlaşmasıyla ilgili bir soru üzerine, anlaşmanın Rusya ve Türkiye arasındaki bir karar olduğunu, koalisyonun bu sürece dahil olmadığını kaydetti. Ryan, “Bizim istediğimiz, hayatlar kurtaracak bir siyasi çözüm” ifadesini kullandı.

“DEVRİYELERİN İŞE YARADIĞINA İNANIYORUM”

Türkiye'yle Amerika arasındaki Menbiç yol haritasının uygulanma sürecinde son duruma ilişkin bir soru üzerine de Ryan, Türk birlikleriyle son olarak Menbiç dışında birbirinden bağımsız ancak koordineli 46'ıncı devriye misyonunu yürüttüklerini söyledi.

Menbiç'in şu anda bir “umut ışığı” konumunda göründüğünü, istikrarın sağlandığını, dükkanların açıldığını, yerel halkın serbest hareket edebildiğini, IŞİD ya da diğer kötü aktörlerin bölgede pek varlığının kalmadığını ifade eden Ryan, “Dolayısıyla bu devriyelerin işe yaradığına inanıyorum” dedi.

Ryan, ortak devriyelerin başlaması öncesinde eğitim safhasının şu anda halen devam ettiğini belirtti. Ortak devriyelere geçilmeden yapmaları gereken çok sayıda askeri iş olduğunu, şu anda bunların üzerinde çalıştıklarını belirten Ryan, “Ancak devriyeler işe yarıyor. Menbiç'de şu anda çok az vaka oluyor. Bu durum bizim açımızdan devriyelerin işe yaradığını gösteren bir başarı işareti” diye konuştu.

Doğal Kararlılık Operasyonu sözcüsü, Menbiç'ten YPG unsurlarının tamamının çekilip çekilmediği sorusu üzerine de, “Benim takip ettiğim kadarıyla, eğer kaldıysa çok az YPG'li var. YPG'nin Menbiç'in bir parçası olmayacağı yönündeki bu anlaşmaya bağlıyız” ifadesini kullandı.