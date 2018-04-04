Rusya misillemeye devam ediyor: Bir diplomat daha…

Rusya, Macaristan büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakanlık, Macaristan'ın 1 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından, Moskova'dan 1 Macar diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

İngiltere ile Rusya arasındaki casus krizi Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkileri germeye devam ediyor.

Aralarında Almanya, Polonya, İtalya ve Fransa’nın da olduğu birçok ülkenin Rus diplomatları ülkelerinden sınır dışı etme kararının ardından, Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan ülkelerin diplomatları Moskova’daki Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Alınan kararlar doğrultusunda Rusya, kendi diplomatlarını sınır dışı eden ülkelere aynı sayıda diplomatı sınır dışı ederek karşılık vermişti. Bugün de Macaristan Büyükelçisi Moskova’da bakanlığa çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 1 Macar diplomatın sınır dışı edildiği duyuruldu.