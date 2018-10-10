Son dakika: Rusya’dan ABD’ye YPG/PKK tepkisi!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK unsurlarına verdiği destekle özerk yönetim oluşturma çabalarından dolayı "Rusya'nın Fırat’ın doğusundaki durumdan endişe duyduğunu" açıkladı. Zaharova ayrıca bölgedeki Kürt olmayan unsurların bu durumdan rahatsız olacağını ve çatışmaların yaşanabileceğini belirtti.

Zaharova, haftalık basın toplantısında Fırat'ın doğusundaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Fırat'ın doğu kıyısındaki gelişen durum gittikçe daha rahatsız edici hale geliyor” diyen Zaharova, Amerikalıların bu bölgedeki yapılanma ile ittifak halinde olduğuna işaret etti. İLGİLİ HABER Milli Savunma Bakanlığı: Ağır silahlar İdlib'den çekildi “TÜRKMENLERİ RAHATSIZ EDEBİLİR” Suriye'deki mevcut anayasaya uymayan bazı özel yönetim oluşturma çabalarının sonuç vermeyeceğini anlatan Zaharova, “Böyle bir yarı-devlet inşası, Kürt olmayan nüfusu, Arapları, Süryanileri, Türkmenleri rahatsız eder” dedi. Ayrıca Zaharova, bölge halkının ABD tarafından denetlenen yerel güvenlik görevlilerinin keyfiliğinden memnun olmadığını da aktardı.

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