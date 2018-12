Son dakika… ABD’den flaş Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon düzenleme konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine olumlu karşılık verdiğine yönelik açıklamalarını değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Erdoğan'ın bu açıklamalarını 'yanıltıcı beyan' olarak tanımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Sözcü Palladiono, Erdoğan’ın söz konusu açıklamasının ‘yanıltıcı bir beyan’ olup olmadığına dair sorulan soruya “Evet” yanıtını verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Konya’daki konuşmasında Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon düzenleme konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine olumlu karşılık verdiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Fırat’ın doğusuna askeri operasyona başlayacağımızı ilan ettik. Trump’la da bunları görüştük, kendileri de olumlu cevapları verdi’ ifadelerini kullanmıştı.

Suriye topraklarındaki operasyonun her an başlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, “Bir gece ansızın gelebiliriz. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz” demişti.