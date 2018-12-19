Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… ABD’den flaş Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon düzenleme konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine olumlu karşılık verdiğine yönelik açıklamalarını değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Erdoğan'ın bu açıklamalarını 'yanıltıcı beyan' olarak tanımladı.

android-time 01:49
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’den flaş Erdoğan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon düzenleme konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine olumlu karşılık verdiğine yönelik açıklamalarını değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Erdoğan'ın bu açıklamalarını 'yanıltıcı beyan' olarak tanımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin yöneltilen sorulara yanıt verdi.

İLGİLİ HABERErdoğan: Trump'la da bunları görüştük, kendileri de olumlu cevapları verdiErdoğan: Trump'la da bunları görüştük, kendileri de olumlu cevapları verdi

Sözcü Palladiono, Erdoğan’ın söz konusu açıklamasının ‘yanıltıcı bir beyan’ olup olmadığına dair sorulan soruya “Evet” yanıtını verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Konya’daki konuşmasında Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon düzenleme konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine olumlu karşılık verdiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Fırat’ın doğusuna askeri operasyona başlayacağımızı ilan ettik. Trump’la da bunları görüştük, kendileri de olumlu cevapları verdi’ ifadelerini kullanmıştı.

Suriye topraklarındaki operasyonun her an başlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, “Bir gece ansızın gelebiliriz. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz” demişti.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 02:1119.12.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar