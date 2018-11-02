Son Dakika… ABD’den İran’a büyük darbe, tüm yaptırımlar geri geliyor

ABD, 2015 yılında İran'a karşı kaldırılan yaptırımların tekrar geri getirildiğini duyurdu. ABD ayrıca, İran'a uygulanacak yaptırımlardan 8 ülkenin geçici olarak muaf tutulacağını duyurdu. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bize gelen bilgiler Türkiye'nin de içerisinde olduğu şeklinde. Detayları henüz ulaşmadı" dedi.

ABD, İran'la yapılan nükleer anlaşması sebebiyle kaldırdığı bütün yaptırımları geri getireceğini duyurdu. ABD Hükümeti İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma sonucu kaldırdığı bütün yaptırımları yeniden uygulayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu yaptırımlardan yaklaşık 700 kişi ve kurumun etkileneceği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump İran'ın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesi ile 2015 yılında İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmasından çekilmişti.

BAKAN DÖNMEZ: Bize gelen bilgiler Türkiye’nin de içerisinde olduğu şeklinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD’nin 8 ülkeye dönük yaptırımların kaldırılmasına yönelik açıklamalarına ilişkin olarak, “Bize gelen bilgiler Türkiye’nin de içerisinde olduğu şeklinde. Detayları henüz ulaşmadı” dedi.

Bakan Dönmez ABD’nin İran’a uygulanacağı yaptırımlarla ilgili gazetecilerin sorusunu cevapladı. Dönmez, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun 8 ülkeye dönük yaptırımların kaldırılmasına yönelik açıklamalarının olduğunu belirterek, “Bu pozitif açıklamadan dolayı memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Öteden beri Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının Türkiye gibi komşu ülkelerde barış, huzur ve ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini ifade etmiştik. Hem Dışişleri Bakanlığımızın hem Enerji Bakanlığımızın hem de yetkili taraflarla Amerika Birleşik Devletleri’nde yetkililerle yaptığı müzakerelerde bu konunun altını özellikle çizmiştik. Enerji arz güvenliği açısından komşu ülkeleriyle petrol ve doğalgaz ticaretinin önemini vurgulamıştık, alternatiflerinin çok sınırlı olduğunu söylemiştik. Anlaşılan o ki bizim öteden beri ifade ettiğimiz iddia ve tezlerimizi de karşı tarafta bir noktada kabul edildiği anlaşılıyor. Ben varılan noktanın bölgenin barış, huzur ve istikrarına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

8 ülke içinde Türkiye’nin de olup olmadığına ilişkin olarak Bakan Dönmez, “Bize gelen bilgiler Türkiye’nin de içerisinde olduğu şeklinde. Detayları henüz ulaşmadı” cevabını verdi

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