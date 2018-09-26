Son dakika… Erdoğan’dan ABD’de Brunson açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamaların ardından Reuters haber ajansına demeç verdi. Rahip Brunson'ın ev hapsinde tutulmasına da değinen Erdoğan, Brunson konusunun yargıda olduğunu ve bu konuda siyasilerin hiçbir karar veremeyeceğini söyledi.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Her şeyden önce ben bir yargı mensubu değilim. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanıyım. Eğer biz hukukta muhtariyetten bahsediyorsak, kuvvetler ayrımını kabul ediyorsak, yargının bağımsızlığını dünyanın her yerinde savunuyorsak o zaman yargının bu noktadaki kararlarına saygı duymamız lazım.

Şu anda ismini andığımız zat Türkiye’de terör örgütleriyle münasebeti olduğu için gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Şu anda ise bu tutukluluk süreci içinde ve rahatsızlığı göz önünde bulundurularak sağlık nedeniyle yargı kendisinin eve çıkmasına müsaade etmiştir ve tutukluluk sürecini şu an itibariyle evinde geçirmektedir. 12 Ekim’de mahkemesi var ve mahkeme de ne karar verir bunu bilemem. Buna siyasiler de karar veremez.

Türkiye’de 251 vatandaşımın ölümüne neden olan ve devlete karşı bir darbe girişiminde bulunan FETÖ ABD’dedir. 293 kişinin yaralanmasına neden olan FETÖ, ABD’dedir. Ve ABD’de olan bu zat şu an yargılanmıyor. Biz dosyalarını gönderdiğimiz halde yargılanmamakta, burada yetkililer ne yazık ki direnmektedir. Halbuki Türkiye ile ABD arasında suçluların iadesi anlaşması var. Suçluların iadesi anlaşması olmasına rağmen buradaki Fethullah Gülen denilen bu şahıs deport edilmek suretiyle rahatlıkla bırakılacakken bırakılmamaktadır.

Fakat Brunson şu anda bir yargı sürecinin içerisindedir, yargılanmaktadır. Yargılanmakta olan bir kişiyi de ‘Bıraktım hadi git’ deme hakkına ne ben cumhurbaşkanı olarak yetkiliyim, ne de bir başkaları yetkilidir. Bunun yetkisi sadece ve sadece o mahkemenin hakimlerindedir. Onun için tabii 12 Ekim’deki mahkeme ne karar verir şu anda bilemem. 12 Ekim gelsin, göreceğiz.”

‘Yakından uzaktan alakası yoktur’

“Brunson olayının bizim ekonomimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Bir ekonomik sıkıntı yaşandığında ‘Teğet geçecektir’ demiştim. O sıkıntıyı aştık, Türkiye ekonomik rahatlama sürecine girdi. Şu an ekonomik sıkıntı abartılacak bir sıkıntı süreci değildir. Türkiye kendi imkanlarıyla bunu aşacaktır. Bunun emareleri görülüyor. Bunun Brunson'la yakından uzaktan alakası yoktur.”

‘Halkımı neyle ısıtacağım?’

Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatta, İdlib mutabakatı, Almanya ziyareti ve İran ambargosu hakkında da şunları söyledi:

– Rusya ile varılan İdlib mutabakatı için bütün çalışmalar yürütülmekte. İdlib halkının beklentisi de buydu; 50.000-60.000 kişi tekrar geri dönmüş vaziyette. Radikal grupların İdlib’de silahtan arındırılmış bölgeden çıkışları başladı. Esad’ın Suriye’nin başında kalmasını kabul etmek gibi bir lüksümüz yok.

– Almanya’ya (ABD sonrası) ziyarette bulunacağım. Türkiye-Almanya ilişkilerini o eski sıcak dönemine yeniden taşımak istiyoruz. Türkiye-Almanya ilişkileri ticari noktada çok çok yüksekti; bunu yeniden o seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

– (ABD’nin İran yaptırımları kapsamında) İran’dan doğalgaz alamazsak ben halkımı neyle ısıtacağım? Bu konularla alakalı olarak kimse kusura bakmasın biz kendi adımlarımızı kendi tasarrufumuz içinde atarız.