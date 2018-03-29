Son Dakika… Rusya ABD’nin konsolosluğunu kapatacak

Rusya-ABD gerilimi sürüyor. İki ülke arasında başlayan misillemeye bir yenisi daha eklendi. Rusya, ABD'nin St. Petersburg'taki konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Rusya'nın aldığı bu yeni kararı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov duyurdu.

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