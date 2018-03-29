Son Dakika… Rusya ABD’nin konsolosluğunu kapatacak
Rusya-ABD gerilimi sürüyor. İki ülke arasında başlayan misillemeye bir yenisi daha eklendi. Rusya, ABD'nin St. Petersburg'taki konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Rusya'nın aldığı bu yeni kararı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov duyurdu.
Rusya-ABD gerilimi sürüyor. İki ülke arasında başlayan misillemeye bir yenisi daha eklendi. Rusya, ABD'nin St. Petersburg'taki konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Rusya'nın aldığı bu yeni kararı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov duyurdu.
AYRINTILAR GELİYOR…
İLGİLİ HABERABD Savunma Bakanı Mattis: Rusya ile çatışmanın eşiğinden dönüldüİLGİLİ HABERÜç ülke daha Rusya'dan büyükelçilerini çağırdıİLGİLİ HABERİngiltere-Rusya arasındaki casus krizinde son gelişme