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Son Dakika… Rusya ABD’nin konsolosluğunu kapatacak

Rusya-ABD gerilimi sürüyor. İki ülke arasında başlayan misillemeye bir yenisi daha eklendi. Rusya, ABD'nin St. Petersburg'taki konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Rusya'nın aldığı bu yeni kararı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov duyurdu.

android-time 20:10 29 Mart 2018
Haberler Dünya
Son Dakika… Rusya ABD’nin konsolosluğunu kapatacak
Rusya-ABD gerilimi sürüyor. İki ülke arasında başlayan misillemeye bir yenisi daha eklendi. Rusya, ABD'nin St. Petersburg'taki konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Rusya'nın aldığı bu yeni kararı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov duyurdu.

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Son güncelleme: android-time 20:2129.03.2018
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