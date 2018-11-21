Trump esprileri kaldıramadı, tarihi geleneği kaldırdı

ABD Başkanı Trump, yine gelenekleri yıkmaya devam ediyor... Her yıl komedyenlerin katıldığı ve ABD başkanlarını esprili bir dille eleştirdiği Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'ne artık komedyen çağırmayacağını açıkladı. Geçen yıl komedyen Michelle Wolf, kürsüde Trump'ı esprili bir şekilde eleştirmişti.

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden her yıl düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’nde ciddi bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Trump, her yıl muhabirlerin katıldığı ve komedyenlerin sahneye çıkarak ABD siyaseti ve ABD başkanlarını esprili bir dille alaya aldığı gecede bundan sonra komedyen çıkarılmayacağını açıkladı.

Trump, geçen yıl komedyen Michelle Wolf’un kendisini eleştirmesine alındığını ifade etti. Trump Twitter üzerinden, “Kendini komedyen sanan Michelle Wolf geçen yıl o kadar kötü espriler yaptı ki yıllar sonra ilk defa bu yıl, bir komedyen yerine bir yazar davet edeceğim” dedi. Trump, “Ölmekte olan bir geceyi ve geleneği kurtarmak için iyi bir ilk adım. Belki etkinliğe katılırım bile?” ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamada bu yıl yazar Ron Chernow’un etkinliğe katılacağı açıklandı. George Washington, Alexander Hamilton ve Ulysses S. Grant gibi isimlerin biyografisini yazan Chernow konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Geçen yıl düzenlenen etkinlikte komedyen Wolf, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders’ı eleştirerek, “Gerçekleri yakıyor ve daha sonra külleriyle yüzüne makyaj yapıyor. Bu sayede buğulu gözlerle bakabiliyor” demiş ve bu espri gündem olmuştu. Wolf, daha sonra, “Yaptığım esprilerin arkasındayım. Tek bir kelimesini değiştirmem” dedi.

Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’ne 1999’da Aretha Franklin ve 2003’te Ray Charles katılmıştı. Onun haricinde komedyenlerin katıldığı bir etkinlik olmuştu.



TRUMP HİNDİYİ AFFETTİ

ABD Başkanı Trump dün Beyaz Saray’daki tarihi bir etkinliği kameralar önünde gerçekleştirdi. Trump, yapılan bir anket sonucunda Peas ve Carrots isimli iki hindiden birini affetti. Beyaz Saray’ın bu yıl iki hindi arasında resmi internet sitesinde anket düzenlemesi sonrasında Trump’ın kararı seçmene bırakması sosyal medyada, “Tam bir tiyatro yapıyor” ve “Çok absürt” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.