Trump fikir değiştirdi: Suriye’den çıkmayacağız!

Esad rejimi ordusu Rusya'nın desteği ile İdlib'e yönelik operasyon hazırlıklarını sürdürürken, ABD'den de Suriye konusunda sürpriz bir politika değişikliği geldi. ABD Başkanı Donald Trump, beş ay önce yaptığı açıklamada "Suriye'deki Amerikan askerleri en kısa zamanda geri çekilecek" demişti. Hatta Washington'dan askerlerin Suriye'den geri çekilmeleri için tarih olarak "2018 yılı sonu" hedef olarak konulmuştu.

Suriye’de yıllardır bitmek bilmeyen insanlık dramı devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın fikir değiştirdiği ortaya çıktı… Dün açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Trump’ın “yeni” Suriye politikasını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, yaklaşık 5 ay önce yaptığı açıklamada, “Suriye’deki ABD askerlerini en kısa zamanda çekeceğiz” demiş ve bölgeden ayrılarak yerel yönetime alan sağlayacaklarının altını çizmişti. Türkiye, Ürdün, İsrail gibi Suriye’ye komşu ülkeleri ziyaret eden Jeffrey, ABD yönetiminin Suriye konusundaki yeni stratejisinin “ABD askerlerinin Suriye’de kalış süreleri için takvim koymamak” olduğunu duyurdu.

WASHINGTON POST: YÖNETİM HEDEFLERİ GÖZDEN GEÇİRİYOR

Washington Post gazetesinin ilgili haberinde de Suriye’de IŞİD’e karşı askeri mücadelenin büyük ölçüde sona ermiş olmasına rağmen, Washington yönetiminin hedeflerini gözden geçirdiğini, Suriye’deki İran askerleri ya da İran yanlısı milis güçler nedeniyle bu ülkedeki Amerikan askerlerinin geri çekilmemesi yönünde karar alındığı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump’ın, Suriye’deki İran yandaşı güçlerin ülkeden çıkarılması için Rusya’yla görüşmeler yaptığının ifade edildiği haberde, Amerikalı yetkililerin Rusların bu konuda adım atacakları konusunda “yoğun şüpheleri bulunduğu” kaydedildi.