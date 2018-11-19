Trump o ülkeyi hedef aldı! ‘Artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız’

ABD, Filistin'in ardından bir ülkeye daha yardımları kesti. ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'a artık ödeme yapmayacaklarını belirtti.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Pakistan’ı hedef aldı. “Pakistan’a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar” değerlendirmesinde bulunan Trump, bu duruma, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) Usame bin Ladin’i Pakistan’da yakalamasını örnek gösterdi.

“CLİNTON ŞANSINI KAÇIRDI”

Trump, “Elbette ki Usame bin Ladin’i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısı öncesinde bu konudan kitabımda bahsettim. (Bill) Clinton şansını kaçırdı. Pakistan’a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin’in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar.” ifadesini kullandı.

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255 MİLYON DOLARLIK ASKERİ YARDIM DURDURULMUŞTU

ABD Başkanı ayrıca bundan sonra ülkesinin “karşılık almadan vermeyeceğini” de kaydetti. Trump yönetimi daha önce de Pakistan’a yapılacak maddi yardımı kesmişti. Ocak ayında ABD’den yapılan açıklamada, Pakistan’ın bazı terör örgütleri için güvenli bölge olduğu ve bu örgütlerin Afganistan’da saldırılarda bulunduğu iddia edilmişti. Bu dönemde de Pakistan’a yapılacak 255 milyon dolarlık askeri yardımın ödemesi durdurulmuştu.

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FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERE DE YARDIMI KESMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de geçtiğimiz aylarda ABD’nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını açıklamıştı. AA