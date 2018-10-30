Trump’tan ABD’de doğum yapacak Türklere kötü haber

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede doğan her çocuğa otomatik vatandaşlık hakkı verilmesi uygulamasını kaldırmak istediğini açıkladı. Trump'ın bu hamlesi yasalaşırsa Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden ABD'ye doğum yapmaya giden anneler çocuklarına Amerikan pasaportu alamayacak.

Donald Trump, böyle bir karar alması durumunda mahkemelerin itirazıyla karşılaşabileceğini belirterek, “Bana hep bunun için anayasa değişikliği gerektiğini söylüyorlar. Ama bu doğru değil. Başkanlık kararnamesiyle bu mümkün” dedi.

Trump, “Bir insan buraya gelip çocuk doğuruyor ve bebek tüm haklarıyla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oluyor. Dünyada böyle bir şeyin mümkün olduğu tek ülke biziz. Bu çok saçma ve buna bir son verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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KANADA’DA VATANDAŞLIK VERİYOR

BBC’nin haberine göre, Kanada ve bazı ülkelerde statülerine bakılmaksızın bu ülkelerde doğum yapan annelerin çocuklarına otomatik olarak vatandaşlık veriliyor.

ABD Anayasası’nın ilgili maddesi, “Birleşik Devletler’de doğmuş veya Birleşik Devletler uyruğuna geçmiş ve Birleşik Devletler hukukuna tabi olan herkes, Birleşik Devletler’in ve ikamet etmekte oldukları eyaletin vatandaşıdır” deniyor.

HBO Televizyonu’nun görüş aldığı uzmanlar bu maddenin tartışmaya açık olduğunu söylüyor.

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TÜRKİYE’DEN HER YIL YÜZLERCE KİŞİ GİDİYOR

Pew Araştırma Şirketi’nin 2016’da yayımladığı verilere göre, 1980-2006 yılları arasında 370 bin kaçak göçmenin bebeğine bu yolla vatandaşlık verildi. Bu sayının küresel mali krizden sonra azaldığı bildiriliyor.

2013 yılında Anadolu Ajansı’na konuşan yurt dışı sağlık merkezi Yeni Bir Yaşam’ın Genel Müdürü Şevki Akaydın, o dönem yılda ortalama 450 Türk kadının doğum için ABD’ye gittiğini ve toplam 13 milyon dolarlık harcama yaptığını söylemişti.