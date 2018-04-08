Trump’tan flaş kimyasal saldırı açıklaması

Suriye'nin Duma kentinde düzenlenen ve en az 70 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce insanın yaralandığı kimyasal saldırı sonrasında Trump'tan çok sert açıklamalar geldi. Trump, Beşşar Esad için "Hayvan" dedi.

Suriye’deki kimyasal saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. Gece yaşanan kimyasal saldırıda en az 70 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu yüzlerce Suriyeli yaralanmıştı. Bu saldırıya ilk açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gelse de daha sonra Papa ve Ankara’dan da açıklamalar geldi. Saldırıyı kınayan Dünya kamuoyuna açıklama yapan isimlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump’tı.

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Trump, Twitter üzerinden yaşanan kimyasal saldırıyı sert bir dille kınadı. Milyonlarca takipçisine gelişmeyi aktaran Trump, “Suriye’deki KİMYASAL asldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda insan öldü. Bölgede Suriye ordusu dolayısıyla yardım ulaşmakta zorluk yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran’ın Hayvan Esad’ı destekledikleri için böyle oldu. Esad yaptıkları dolayısıyla çok büyük bir bedel ödeyecek” mesajını paylaştı.

Trump, Esad’ın insanı yardım için bölgenin açılması çağrısında bulunurken, insani felaket yaşandığını aktardı. Trump, kendisinden önce iki dönem ABD Başkanı olarak görev yapan Barack Obama’yı da eleştirdi. Twitter üzerinden, “Eğer Başkan Obama Kumdaki Kırmızı Çizgisini geçseydi, Suriye’deki felaket bu kadar uzun sürmezdi! Hayvan Esad tarihe gömülürdü” ifadesini kullandı.