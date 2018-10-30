Meksika yeni havaalanı projesini rafa kaldırdı

Meksika önceki gün gerçekleşen “yeni havalimanı referandumu”nu konuşuyor… Meksika’daki Benito Juarez Havalimanı yerine yepyeni bir havalimanı oluşturulmasını oylamak için dün sandık başına geçti. İnşaatın başlamasına rağmen tepkilerle birlikte yapılan referandumda yaklaşık 1 milyon kişi oy kullandı. Referandum sonucunda Meksikalılar yüzde 70’e 29 oyla projenin rafa kaldırılmasını istedi. Projeyi destekleyenler geçen yıl Latin Amerika’nın en yoğun havalimanı olan Benito Juarez Havalimanı’nın iyice eskidiğini ve kaliteli bir şekilde çalışmadığını iddia ediyordu.
Meksika’nın Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, referandumun sonrasında ilk kez konuştu… Kaba inşaatının 3’te 1’i tamamlanan ve toplamda 13 milyar dolarlık bir proje olarak konumlanan havalimanı projesi hakkında Obrador, “Halkımız kararı demokratik, mantıksal ve verim konusunda değerlendirdi ve kararını verdi. Buna saygı duyuyoruz” dedi. İnşaatın yerine ne yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı.
Devlet Başkanlığı uçağı yerine tarifeli uçakla seyahat eden ve rötarlı uçuşta vatandaşın denk geldiği Obrador, seçim vaadi olarak bu projeyi rafa kaldıracağını söylemiş ve bunun gereksiz bir harcama ve yolsuzluk olduğunu dile getirmişti.
TEPKİ ÇEKTİ: ÇOK AZ KATILIM OLDU
Halihazırda inşaatına başlanan proje yerine, şehrin kuzeyinde yer alan bir askeri üsse bir terminal ve iki yolcu pisti daha inşa edilmesi planlanıyor. Referandum, havalimanın teknik özelliklerinin halka sorulması ve katılımın Meksika seçmen sayısının yüzde 1’iyle sınırlı kalması açısından tartışma yaratmıştı.
Obrador’un bu kararını açıklamasının ardından Meksika’nın para birimi peso dolara karşı yüzde yüzde 4,2 değer kaybetti. Böylece peso, Donald Trump’ın ABD’nin başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından en büyük günlük düşüşünü kaydetmiş oldu. Aynı zamanda peso, Obrador’un başkan seçilmesinin ardından elde ettiği bütün kazançları sildi. Ülkenin önde gelen hisse senetleri endeksi ise 2016’dan beri en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 4’den daha büyük bir kayıp yaşadı.
PROJEYİ DÜNYANIN EN ZENGİN İSİMLERİNDEN BİRİ DESTEKLİYORDU
Yeni havalimanının üçte biri inşa edilmişti. Projeden sorumlu olan şirket, kendilerine bir emir gelene kadar inşaata devam edeceklerini açıkladı. Yeni havalimanı projesinin ardında ülkenin en zengin iş insanları ve yatırımcıları bulunuyor. Bir zamanlar dünyanın en zengin iş adamı olan Meksikalı milyarder Carlos Slim, havalimanı projesini finanse eden isimlerin başında geliyor.
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