Ünlü oyuncunun son hali herkesi şaşırttı

Oscar ödüllü Güney Afrikalı oyuncu Charlize Theron'un yeni filmi için aldığı kilolar uluslararası kamuoyunu şaşkına çevirdi. 42 yaşındaki oyuncu Tully filmi için 22 kilogram aldığını söylerken, "Hayatımda hiç bu kadar işlenmiş gıda yememiştim. O kadar yedim ki depresyona girdim" dedi.

Güney Afrikalı oyuncu yeni filmi Tully için aldığı 22 kilogramın hikayesini anlattı. Monster filmiyle Oscar kazanan 42 yaşındaki Theron, Entertainment Tonight programına konuştu. Theron, “Tully filminde karakterin neler hissettiğini anlamak için kilo almak istedim. Ve bu süreç beni çok şaşırttı. Yüzüme bir depresyon tokat gibi çarptı. Hayatımda ilk defa bu kadar çok işlenmiş gıda ve şekerli içecek tükettim” dedi.

Çekim sırasında aldığı kilolar sebebiyle depresyona girdiğini söyleyen Theron, “O kadar çok yemek yedim ki bir süre sonra yemek yemek benim işim gibi oldu. Gecenin bir yarısında alarm kurup çıkıp yemek siparişi veriyordum. Genellikle fast-food tüketiyordum. Gece yarısı saat 2’de makarna ve peynir yiyordum çünkü önceden baş ucuma onları bırakmıştım” ifadelerini kullandı.

Theron, kilo aldığı için çocuklarının hamile olduğunu sandığını dile getirirken, “Film tamamlandığında devasa kilolarımla kaldım. 27 yaşındaki vücudunuzla 43 yaşınızdaki vücudunuz çok farklı ve doktorlarım da bu konuda bana çok yardımcı oldular” dedi. Theron çekimlerin geçen yıl bittiğini ve aldığı kiloları yaklaşık 1.5 yılda geri verdiğini söyledi.