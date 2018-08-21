2018 YKS tercih sonuçları: Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce aday merakla YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İyi bir geleceğe sahip olmak isteyen adaylar uzun zaman hazırlandıkları üniversite sınavının ardından özenle tercihlerini yaptı. Peki ÖSYM üniversite tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Üniversite kayıtları ne zaman? İşte ayrıntılar...

2018 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce kişi uzun zamandır internette bu sorununun cevabını araştırıyor. YKS tercih sonuçlarını ÖSYM açıklayacak. ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS tercih sonuçları https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numarası ve şifreyle öğrenebilecek. ÖSYM konuya ilişkin kesin bir açıklama yapmadı ancak Ağustos ayının sonunda üniversite tercih sonuçlarının açıklanması öngörülüyor.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

YERLEŞEMEYENLER DİKKAT! EK TERCİH YAPABİLİRSİNİZ!

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.