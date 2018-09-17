AÖL kayıt yenileme işlemleri: AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?

Liseyi vaktinde okuyamamış vatandaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Öğretim Lisesi’nde okuyor.Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt işlemleri 03 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında tamamlanacak. Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle İlk Kayıt işlemlerini yaptıramamış öğrenciler için 22 Eylül -28 Eylül 2018 tarihleri arasında Mazerete Bağlı İlk Kayıt işlemleri yapacaklar.Peki AÖL 1.sınavlar ne zaman düzenlenecek?
AÖL KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Birinci dönem yeni kayıt işlemleri: 20 Ağustos- 5 Ekim 2018
Birinci dönem ilk kayıt işlemleri: 3 Eylül – 5 Ekim 2018
AÖL 1.SINAV NE ZAMAN?
AÖL sınav takvimi henüz belirlenmedi ancak birinci dönem sınav giriş yerleri 1 Aralıkta açıklacak. Bu tarih dikkate alınarak 1 Aralıktan kısa bir süre sonra sınavların düzenleneceğini söyleyebiliriz.