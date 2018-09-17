AÖL kayıt yenileme işlemleri: AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi kayıt işlemleri hakkında açıklama yaptı. AÖL sınav takvimi açıklandı mı? AÖL kayıt işlemi ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? İşte AÖL hakkında merak edilen son gelişmeler...

Liseyi vaktinde okuyamamış vatandaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Öğretim Lisesi’nde okuyor.Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt işlemleri 03 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında tamamlanacak. Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle İlk Kayıt işlemlerini yaptıramamış öğrenciler için 22 Eylül -28 Eylül 2018 tarihleri arasında Mazerete Bağlı İlk Kayıt işlemleri yapacaklar.Peki AÖL 1.sınavlar ne zaman düzenlenecek? AÖL KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK? Birinci dönem yeni kayıt işlemleri: 20 Ağustos- 5 Ekim 2018 Birinci dönem ilk kayıt işlemleri: 3 Eylül – 5 Ekim 2018 AÖL 1.SINAV NE ZAMAN? AÖL sınav takvimi henüz belirlenmedi ancak birinci dönem sınav giriş yerleri 1 Aralıkta açıklacak. Bu tarih dikkate alınarak 1 Aralıktan kısa bir süre sonra sınavların düzenleneceğini söyleyebiliriz.