Bursluluk sınavı 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS sonuçları detayları…

Geçtiğimiz yıllara kadar Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olarak yapılan ancak yeni düzenleme ile birlikte adı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) olan sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS olarak 3 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları için MEB kesin tarih verdi. İşte burslulk sınavı sonuç tarihi...

Bursluluk sınavı sonuçları merakla bekleniyor. Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 2018 yılı itibariyle düzenlenen bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

PYBS yeni adı ile İOKBS (bursluluk sınavı) bugün yani 3 Haziran 2018’de yapıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerini katıldığı İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak ediliyor. MEB İOKBS sonuç tarihini duyurdu. PYBS sonuçları ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. İOKBS sonuçları 18 Temmuz'da “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet adreslerinde ilan edilecek.

2018 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL

BURSLULUK SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

(-) Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

(-) Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, zarar görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,

(-) Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

(-) Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

(-) Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

(-) Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

(-) Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

(-) Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

(-) Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması,