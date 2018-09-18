EBA kurs kaydı nasıl yapılır? MEB E-Kurs kayıt işlemleri ve detaylar…

EBA nedir? EBA kurs kaydı nasıl yapılır? EBA (Eğitim Bilişim Ağı), Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. İşte merak edilenler...