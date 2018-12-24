KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018/2 KPSS tercih sonuçları için tarih belli mi?

KPSS tercih sonuçları için heyecan dorukta. Adaylar KPSS 2018/2 tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aylarca bu sınava hazırlanan ve emeklerinin karşılığını almak isteyen adaylar, büyük bir merakla KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM'den KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili net bir bilgi verilmedi. KPSS tercih sonuçları açıklandığı anda sozcu.com.tr adresinde olacak.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak geçmiş yıllardaki sonuç açıklama hızını baz alırsak, KPSS-2018/2 tercih sonuçlarının en geç 15 gün içinde erişime açılacağını söyleyebiliriz.

Konuya dair ÖSYM’den açıklama ya da önemli bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.

ATAMA NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

YANLIŞ BİLGİ DURUMUNDA ATAMA İPTAL EDİLEBİLECEK

KPSS’de yüksek puan almak, bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.