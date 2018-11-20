KYK 2019 burs ücretleri kaç lira? KYK bursları ne zaman ödenmeye başlayacak?

KYK 2019 burs ve kredi başvuru sonuçlarının ilan edilmesiyle KYK burslarının bu sene kaç lira olduğu ve ödemelerin ne zaman yapılacağı soruları önem kazandı. Geçtiğimiz aylarda Cumnurbaşkanı, KYK burs ücretlerinin bu sene kaç lira olacağını açıklamıştı. İşte KYK burslarıyla ilgili merak edilen detaylar...

KYK burs sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yurtkur öğrencilere maddi destek ve barınma imkanları sağlıyor. Maddi desteği burs ve kredi ile yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki eğitim döneminde burs oranlarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta 1000 liraya, doktorada ise 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin yemek yardımını da 8 liraya yükselttik.” dedi. Yani bu sene burs kazanan lisans öğrencileri 500 lira alacak.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk ödeme kasım ayında iki aylık olarak yapılacak

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı başı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Taahhütname onaylamayan öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs/kredi için tekrar başvurabilecek.

TAAHHÜTNNAME NEDİR?

KYK’nın ödeme yapabilmesi için burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 21 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Burs/kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs/kredi taahhütnamesinin dikkatli bir şekilde okunması gerekiyor.