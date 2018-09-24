KYK yedek sonuçları açıklandı! KYK yurt yedek sonuç sorgulama ekranı…

KYK yedek yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla KYK yurtlarına yedek olarak başvuran birçok öğrenci internete akın etti. Üniversite eğitimine farklı bir ilde devam edecek öğrencileri yakından ilgilendiren KYK 2.yedek yurt sonuçları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

KYK 2. yedek yerleştirme sonuçları erişime açıldı. KYK yedek başvurularının ardından alımlar sürecek. Yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek. Aşağıdaki linkler üzerinden KYK yedek başvurularını sorgulayabilirsiniz… KYK YURT YEDEK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI ÖĞRENCİ HEM BURSTAN HEM KREDİDEN YARARLANABİLİR Mİ? Bursu kazanan öğrenci, kredi başvurusunda bulunma hakkı yok. Burs başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler, kredi başvurusu yapabilme hakkına sahip. YURT ÇIKMAYANLAR NE YAPACAK? Yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek. BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN? Kredi burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. İl ve yurt müdürlüklerine ait adres ve telefon numaraları yurtkur.gsb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)