MSÜ tercih sonuçları için tarih değişti! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. seçim aşaması yeni tarih…

Milli Savunma Üniversitesi'ne başvuran adaylar MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ve 2. seçim aşamalarına çağrıların ilan edilmesini büyük bir heyecanla bekliyorlardı ancak dün akşam saatlerine doğru MSB sitesi üzerinden yapılan duyuruyla MSÜ tercih sonuçları için yeni tarih belirlendi... İşte MSÜ tercih sonuçları hakkında ayrıntılar.

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanması beklenen gün dündü ancak MSÜ başvurularını yapan adaylar sonuçlara ulaşamadı. Merakla beklenen MSÜ tercih sonuçlarının yani MSÜ 2. seçim aşamalarına çağrı ilanının açıklanma tarihi 21 Haziran’a ertelendi. İşte detaylar…

MSÜ tercih sonuçları 21 Haziran’da açıklanacak, açıklandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilir olacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTE

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI ERTELEME DUYURUSU

MSB sitesi üzerinden yapılan açıklamada ayrıca şu cümlelere yer verildi;

Yapılacak olan duyuruda okul türlerine göre MSÜ-2018 sınavı çağrı yapılan en düşük aday puanları (MSÜ-SAY, MSÜ-EA, MSÜ-SÖZ) açıklanacaktır.

2'nci Seçim Aşamaları 02 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kara Harp Okulu Komutanlığı/ANKARA'da icra edilecektir.

ADAY DEĞERLENDİRME PUANI NEDİR?

*Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018-TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2018-TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,

*Fiziki Yeterlilik Testi Puanı ve Mülakat Puanından oluşmaktadır.

ADAYLARA İNGİLİZCE BELİRLEME SINAVI UYGULANACAK

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı” uygulanacak,

Her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1'inci sınıfa başlatılacaktır.