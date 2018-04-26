YKS yaklaşıyor! YKS’de baraj kaç puan? İşte YKS baraj puanı ve net sayısı detayları…

Üniversite hayatlarına başlayacak olan öğrenciler için önemli bir viraj olan YKS'ye çok kısa bir süre kaldı. YKS, AYT ve TYT gibi ayrı parçaları olan üniversiteye giriş sınavının baraj puanı merak ediliyor. İşte yapılması gereken net sayısı ve YKS baraj puanı ayrıntıları...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS sınavı için beklenen gün yavaş yavaş geliyor. Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda kalacak. ,

BARAJ PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı –Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]

Sayısal Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]

Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]

Dil Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]

TYT’DE HANGİ DERSTEN KAÇ SORU VAR?

Yeni üniversite sınavı olan TYT’nin soru dağılımı şu şekilde; Örnek TYT soru kitapçığında 40 Türkçe, 25 Sosyal Bilimler, 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 125 soru bulunmakta. Kitapçığın en alt kısmında ise soruların cevapları bulunmakta. Buna göre örnek soru kitapçığını çözen öğrenciler, cevap anahtarı bölümünden tercihlerini kontrol edebilmekte.

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulu tarafından, yapılan Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili alınan kararlara ilişkin açıklama yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil Sınavı’nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verildiği kaydedildi. İkinci oturumda ve Dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtildi.