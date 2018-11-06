Aç-kapa! Yazık bu vatandaşa

Artan faturalar ile birlikte cep telefonundan elektriğe kadar birçok faturasını ödeyemeyenleri şimdi de artan açma-kapama bedelleri bekliyor. Şirkete ve bölgeye göre değişen açma-kapama bedellerinin en düşüğü 7,50 TL iken en yükseği 30 TL'yi buluyor.

Enflasyon rakamlarındaki beklentinin üzerinde artış bu ay da devam etti. Gelen zamlar ile vatandaşın beli bükülürken faturalarda kabarmaya devam ediyor. Sosyal medyada faturalara isyan edenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Akla ziyan birçok kalemin vatandaştan tahsil edildiği faturaları ödeyemeyen ve bu yüzden hattı, elektriği kapatılanları bir de açma-kapama bedelleri bekliyor.

Şirkete ve bölgeye göre değişen açma-kapama bedellerinin en düşüğü 7,50 TL iken en yükseği 30 TL’yi buluyor. Hem de faturanız ister 5 lira olsun ister 5 bin lira elektrik abonesi iseniz 28,60 TL açma kapama bedeli ödemek zorundasınız.

EV İNTERNETİ AÇMA 29 TL

Elektrik ve su faturalarından gibi cep telefonu ve internet faturalarına da açma kapama bedeli talep ediliyor. Merkezde bir bilgisayar tuşu ile engellenen bu hizmetlere ise fahiş açma-kapama bedelleri talep ediliyor. Cep telefonu operatörleri 24 ila 25 TL bedel alırken ev interneti sağlayıcılar 29,90 TL talep ediyor.

KAPALIYKEN HİZMET BEDELİ YOK

Mayıs 2018’de yürürlüğe giren elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici yönetmeliği ile açma-kapama bedelleri konusunda vatandaş korumaya alındı. Bir takvim yılında ilk açma-kapama ücreti aboneye yansıtılmıyor. Aksini yapan operatörlerden bedeli tüketici talep edebiliyor. İkinci bir hat açma-kapama işlemi için asgari 7 gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi durumunda alınacak gecikme bedeli aboneye bildirilmek zorunda. Faturanın ödenmemesi nedeniyle hizmetin durdurulması durumunda ise hizmet verilmediği için hizmet bedeli adında ücret yansıtılamıyor.

İSKİ

Kapama ve açma bedeli, bir işçinin 1/2 saatlik ücreti ve kullanılan kapama malzemelerinin bedeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu bedel yaklaşık 24 TL'ye tekabül ediyor.