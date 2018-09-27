Akbank sendikasyon kredisi açıklaması

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer Akbank’ın bugün gerçekleştirdiği sendikasyon krediyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dinçer, "Türkiye ekonomisine destek olmak için var gücüyle çalışmaya devam eden bankamız, bugün uluslararası piyasalardan 980 milyon ABD Doları karşılığı 285 milyon ABD Doları ve 591 milyon Avro olmak üzere sendikasyon kredisi sağlayarak büyük bir başarıya imza attı." dedi.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye ekonomisine destek olmak için var gücüyle çalışmaya devam eden bankamız, bugün uluslararası piyasalardan 980 milyon ABD Doları karşılığı 285 milyon ABD Doları ve 591 milyon Avro olmak üzere sendikasyon kredisi sağlayarak büyük bir başarıya imza attı. 11 ülkeden 23 bankanın katıldığı sendikasyonumuza topladığımız talep, hedeflediğimiz tutarı geçti. Yabancı bankalarca Akbank sendikasyonuna gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım Türkiye'ye ve mali sistemimize olan güvenin bir göstergesidir.

Geçtiğimiz günlerde açıklanmış olan Yeni Ekonomi Paketi, uluslararası finans merkezlerinin Türkiye'ye duydukları güvenin tazelenmesi ve güçlenmesini sağlamıştır. YEP'in açıklanmasının hemen ardından gelen sendikasyonumuza yabancı bankaların göstermiş olduğu ilgi; ülkemizle birlikte bankamızın ciddi yönetimi ve mali yapısına duyulan güveni göstermektedir.

YÖNETİM BÜYÜK GAYRET GÖSTERDİ

Bugün gerçekleştirilen sendikasyonumuz için bankamızın üst yönetimi büyük gayret gösterdi. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, bazılarıyla 40 yılı aşkın geçmişimiz olan geniş ve güçlü muhabir banka ağımıza teşekkür ederim.

Ülkemizin bankacılık sektörü kuvvetli ve dirençlidir. Ülke olarak önümüze çıkacak her türlü zorluğu aşabilecek güçteyiz. Dünya finans sektörünün yakından takip ettiği sendikasyonumuzun bankacılık sektörümüz için de öncü bir rol oynayacağına ve diğer bankalarımızın da önünü açacağına inanarak memleketimize ve sektörümüze hayırlı olmasını dilerim.”