Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar? Yatırımcının gözdesi altında son durum…

Aylardır süren altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcı tarafından merakla takip ediliyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın 256,29 liradan alınırken 256,37 liradan satılıyor...

android-time 07:22 5 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar? Yatırımcının gözdesi altında son durum…
Aylardır süren altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcı tarafından merakla takip ediliyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın 256,29 liradan alınırken 256,37 liradan satılıyor...

Altın fiyatları son ayların en popüler konularından. Altın fiyatlarındaki hareket sürerken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları döviz kurlarındaki dalgalanmadan da etkileniyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, gram fiyatının, eylül ayında da yatırımcısına kazandırmaya devam etmesini beklediklerini ifade etti. İşte günün altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

ÇEYREK VE GRAM ALTIN: 5 Eylül Çarşamba günü gram altın 256,29 liradan alınırken 256,37 liradan satılıyor. Çeyrek altın 407,68 lira alınırken 417,44 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını 1.690,00 liradan alınıp 1.710,00 liradan satılıyor.

Ãeyrek altÄ±n 419 lira oldu! Ä°Åte gÃ¼ncel gram altÄ±n fiyatlarÄ±â¦
En çok altına sahip ülkelerMiktar
ABD8135 ton
Almanya3372 ton
IMF2814 ton
İtalya2451 ton
Fransa2436 ton
Rusya1890 ton
Çin1842 ton
İsviçre1040 ton
Japonya756 ton
Hollanda612 ton
Türkiye595 ton
Hindistan558 ton
Avrupa Merkez Bankası504 ton
Tayvan423 ton
Portekiz382 ton

EN ÇOK ALTINA SAHİP ÜLKELER HANGİLERİ?

Altın kaynaklarının dağılımı ile sahip olunan altın miktarı büyük paralellik göstermemektedir. Dünya'daki altın rezervinin en fazla olduğu ülkeler sırasıyla: Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'dır.2018'de dünyada en çok altına sahip olan ülkeler ise sırasıyla şu şekildedir. (Kaynak: wikipedia.org)

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar