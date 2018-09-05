Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar? Yatırımcının gözdesi altında son durum…

Altın fiyatları son ayların en popüler konularından. Altın fiyatlarındaki hareket sürerken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları döviz kurlarındaki dalgalanmadan da etkileniyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, gram fiyatının, eylül ayında da yatırımcısına kazandırmaya devam etmesini beklediklerini ifade etti. İşte günün altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?
ÇEYREK VE GRAM ALTIN: 5 Eylül Çarşamba günü gram altın 256,29 liradan alınırken 256,37 liradan satılıyor. Çeyrek altın 407,68 lira alınırken 417,44 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını 1.690,00 liradan alınıp 1.710,00 liradan satılıyor.
|En çok altına sahip ülkeler
|Miktar
|ABD
|8135 ton
|Almanya
|3372 ton
|IMF
|2814 ton
|İtalya
|2451 ton
|Fransa
|2436 ton
|Rusya
|1890 ton
|Çin
|1842 ton
|İsviçre
|1040 ton
|Japonya
|756 ton
|Hollanda
|612 ton
|Türkiye
|595 ton
|Hindistan
|558 ton
|Avrupa Merkez Bankası
|504 ton
|Tayvan
|423 ton
|Portekiz
|382 ton
EN ÇOK ALTINA SAHİP ÜLKELER HANGİLERİ?
Altın kaynaklarının dağılımı ile sahip olunan altın miktarı büyük paralellik göstermemektedir. Dünya'daki altın rezervinin en fazla olduğu ülkeler sırasıyla: Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'dır.2018'de dünyada en çok altına sahip olan ülkeler ise sırasıyla şu şekildedir. (Kaynak: wikipedia.org)