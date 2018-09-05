Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar? Yatırımcının gözdesi altında son durum…

Aylardır süren altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcı tarafından merakla takip ediliyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın 256,29 liradan alınırken 256,37 liradan satılıyor...