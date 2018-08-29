Altın fiyatları son dakika: Bugün çeyrek altın fiyatı gram altın ve Cumhuriyet altını kaç TL? 29 Ağustos 2018

Bugün Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? soruları gün boyunca ekonominin gündemindeydi. ABD ile olan yaptırım gerilimi ve ABD başkanının açıklamaları sonrası yükselen dolar ve altın fiyatları bugün yine üst seviyeye ulaştı. Çeyrek altının fiyatı 386,38 TL'den alınırken 395,67 TL'den satılıyor. İşte 29 Ağustos 2018 İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı kaç lira? Uçuşa geçen Dolar fiyatlarından sonra altın da yüksek değerlere ulaştı. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. ABD ile olan gerilimin etkilediği altının gramı Kapalıçarşı'da 242,61 TL'den alınıp 242,71 TL'den satılıyor. İşte 29 Ağustos 2018 öğleden sonraki güncel verilerle altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

242,61 liradan alınırken, 242,71 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 386,38 liradan alınırken 395,67 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 770,34’den alınırken 791,34 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1590,00 liradan alınıp 1610,00 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.