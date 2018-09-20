Beyaz eşyada satışlar düştü

Beyaz eşya iç satışları Ağustos'ta yüzde 19 düşerken, ihracat da yüzde 13 geriledi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün bazında beyaz eşya iç satışları Ağustos’ta yüzde 19 gerileyerek 584,932 adet olarak gerçekleşti.

İç satışlar Ocak-Ağustos döneminde de yüzde 13 düşüşle 4.47 milyon adet oldu.

İhracat Ağustos’ta yüzde 13 düşüşle 1.54 milyon adet olurken, Ocak-Ağustos’ta ise yüzde 2 artışla 11.96 milyon olarak gerçekleşti.

Beyaz eşya üretimi ise Ağustos’ta yüzde 14 düşüşle 2.03 milyon adet, ilk sekiz ayda da yüzde 4 düşüşle 16.38 milyon adet oldu.

REUTERS